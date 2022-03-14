Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da maç öncesinde Pena'ya sevgi gösterisi, Torrent'e ise protesto vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Torrent'e tepki gösterdi.

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.

Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.

Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi.