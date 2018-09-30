Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto deplasmanını düşünerek Erzurumspor maçında rotasyona gitti. Aslan 1-0'lık galibiyetle Akhisar yenilgisini telafi etti. Porto sınavı öncesi olumlu ve olumsuz iki ayrı tablo ortaya çıktı;

ARTILAR: Maicon-Nagatomo-Belhanda

1- Erzurumspor maçında dinlendirilen Nagatomo'yu Ömer Bayram aratmadı. Ömer ligde süre almaya devam edecek ve Japon sol bek Şampiyonlar Ligi'ne 'fit' çıkacak.

2- Bir ay sonra forma giyen Maicon, Erzurumspor maçında hem fiziksel açığını kapadı hem de attığı golle moral kazandı. Brezilyalı stoper eski takımı Porto'ya karşı göreve hazır.

3- Ligde cezalı olduğu 3 maçta yokluğu hissedilen Belhanda takıma dönüyor. Porto'da ilk 11'de oynayacak Belhanda'dan Fatih Terim umutlu.

EKSİLER: Mariano-Ndiaye-Emre-Eren

1- Brezilyalı yıldızlar Mariano ve Fernando hala form tutamadı. Savunması kuvvetli Linnes, Porto deplasmanında formaya Mariano'dan daha yakın.

2- Lokomotiv Moskova maçında kırmızı kart gören Ndiaye cezalı. 10 gündür tedavi olan Selçuk hazır değil. Donk-Fernando ikilisi dışında Porto'da ön libero alternatifi yok.

3- Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba ve Eren Derdiyok, Porto karşısında yok. İki oyuncunun yokluğunda Terim'in eli özellikle hücum hattında çok daraldı. Emre 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Eren'in ise 10 gün olmayacağı tahmin ediliyor.

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