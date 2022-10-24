Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Sacha Boey'in 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla bir kişi eksik kalan Galatasaray, ikinci yarıda baskılı oynayan rakibinin 68. dakikada Jure Balkovec ve 90+1. dakikada Ahmed Hassan ile bulduğu gollere engel olamayarak galibiyeti son anda kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı da 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkarırken, Corendon Alanyaspor ise puanını 13 yaptı. SON 3 MAÇTA GALİBİYETİ YOK Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi.