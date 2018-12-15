Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'le karşılaşan Galatasaray'da talihsizlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, maçın 2. yarısına çıkamadı. Arka adalesinde sertleşme olan Rodrigues'in yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ