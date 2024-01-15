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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sacha Boey 2 maç sonra kadroda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sacha Boey 2 maç sonra kadroda

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 4 değişiklik yaptı. Cimbom'da cezası ve sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran Sacha Boey, Kayserispor karşısında 11'de yer aldı. Fransız sağ bekin sağ dizinde bandajla mücadele etmesi dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:29
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        Boey geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre Kayseri karşısında 4 değişiklik yaptı.

        Buruk; Ali Turap Bülbül, Kazımcan Kartaş, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Tete'ye görev verdi.

        6 EKSİK

        Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıklarından, Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart cezasından, Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almadı. İspanyol sol bek Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

        TETE 4 MAÇ SONRA 11'DE

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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda hücumda kanatta Brezilyalı futbolcu Tete'ye görev verdi. Son olarak Kopenhag ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 4 maç sonra 11'de görev aldı.

        SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ!

        Sarı-kırmızılıların Fransız sağ bek Sacha Boey, Kayserispor maçıyla sahalara döndü. Sakatlık sonrası takıma dönen Fransız sağ bekin, sağ dizinde bandajla mücadele etmesi dikkat çekti. Fenerbahçe ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Boey, Konyaspor maçında cezasından dolayı oynamadı. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor mücadelesinde de sakatlığından dolayı görev alamamıştı.

        BERKAN KUTLU KULÜBEDE BAŞLADI

        Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak giden ve ikinci transfer ve tescil döneminde takıma dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Kayserispor mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

        Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş bekledi.

        MEHMETÇİKLER UNUTULMADI

        Karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya üzerinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı tişörtle, iki takım futbolcuları sahaya da siyah kol bandıyla çıktı. Tribünlerde de, 'Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun' ve 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır' pankartları yer aldı.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Galatasaray taraftarları, Kayserispor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk hava ve hafta içi olmasına rağmen RAMS Park tribünlerini doldurdu. Müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı

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