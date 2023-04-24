Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray'da Sacha Boey göz dolduruyor!

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey, 3-3 berabere sonuçlanan Fatih Karagümrük maçında da göz doldurdu. Sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız futbolcu maçı 1 gol 1 asistle tamamlarken kariyerindeki ilk lig golünü kaydetti

Galatasaray'da Sacha Boey göz dolduruyor!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların 3. golünü Sacha Boey kaydetti.

Müsabakanın 80. dakikasında ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Boey meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

ARSENAL STATTA İZLEDİ

Adı birçok kulüple anılan Sacha Boey, Net Stadı'na gözlemci akınına neden oluyor. Premier Lig ekiplerinden Arsenal de Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor maçında gözlemci görevlendirdi.

Londra ekibi adına tribünde yer alan gözlemci, Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'u yerinde takip etti. İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Sacha Boey'u transfer etmek için Milan'la yarışıyordu.

"ADIM ATMA ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ

Sacha Boey geçen günlerde bir açıklama yapmış ve kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini belirtmişti. L'Equipe'e röportaj veren genç futbolcu "Performansım şimdilik istikrarlı gidiyor. Kariyerimde yeni bir adım atma zamanı geldi ancak sezon sonunu beklemek gerekiyor. Neler olacağını o zaman göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI!

Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu. Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.

Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı. Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.

2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe muhtemel 11'i
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve düşme hattında kalan maçlar! - Futbol Haberleri
FUTBOL Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme yarışı!
Galatasaray'da Gomis krizi! Okan Buruk açıkladı: Oynamak istemediğini söyledi - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Galatasaray'da Gomis krizi!
Eski hakemler, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını yorumladı! Volkan Bayarslan'ın penaltı kararları doğru mu? - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Penaltı kararlarını yorumladılar
Uğur Dündar: "Yabancı hakem şart"
FUTBOL Fenerbahçe'den yabancı hakem çıkışı!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kararı yarın verilecek - Galatasaray GS Haberleri
FUTBOL Gomis bilmecesi yarın çözülecek!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu
FUTBOL Derbini bilet fiyatları!
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler! - Galatasaray Haberleri
FUTBOL "Unutmak isterler!"
Okan Buruk kulübeyi yumrukladı! Icardi penaltı kaçırınca... - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Buruk kulübeyi yumrukladı!
Wout Weghorst: Beşiktaş'ı özlüyorum
FUTBOL "Beşiktaş'ı özlüyorum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.