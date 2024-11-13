Galatasaray'da sakatlık: Jakobs
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yırtık olduğunu açıkladı.
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs'un sakatlığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen MR taramalarında oyuncunun sağ bacak soleus kasında 3. derece yırtık tespit edilmiştir. Acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ismail Jakobs’un 2-3 hafta aralığında sahalardan uzak kalması bekleniyor.