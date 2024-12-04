Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!

Galatasaray, Süper Lig’in 15’inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.