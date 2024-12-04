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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sakatlıklarda son durum! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!

        Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlık yaşayan futbolcuların son durumu belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:29
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        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
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        Galatasaray, Süper Lig’in 15’inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 8’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        SAKATLIKLARDA SON DURUM

        Öte yandan İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı’nın tedavisine devam edilirken, Kaan Ayhan ise tedavisinin ardından salonda çalıştı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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