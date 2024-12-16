Galatasaray'da Sallai Kayserispor maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelede sarı kart gören Roland Sallai, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 16.12.2024 - 22:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:37
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 65. dakikasında Anthony Nwakaeme'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Roland Sallai, ligde 4. kartına ulaştı.
Macar futbolcu böylelikle ligin 17. haftasında oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
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