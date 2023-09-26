Galatasaray'da Sanchez ve Ndombele statüye takıldı Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıkarken Davinson Sanchez ve Ndombele ise statüye takıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:59 facebook

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