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        Galatasaray'da sarı alarm!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesinde çok sayıda oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:38
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        Galatasaray'da sarı alarm!
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

        RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        BEŞ İSİM KART SINIRINDA

        Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu oyuncular, bu mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

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