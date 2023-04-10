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Galatasaray'da savunma alarmı!

Son 3 resmi maçta kalesinde 5 gol gören Galatasaray'da savunma alarmı verildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, bu zaafa çözüm bulmak için antrenmanlarda savunmaya ağırlık verdiği öğrenildi.

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  • Galatasaray'da savunma alarmı!

    Süper Lig lideri Galatasaray'ın savunması, son haftalarda kırmızı alarm veriyor... 
  • Galatasaray'da savunma alarmı!

    Sarı-kırmızılılar, son 3 maçta kalesinde 5 gol görürken, bu karşılaşmaların 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
  • Galatasaray'da savunma alarmı!

    Ligde Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, kupada ise Medipol Başakşehir’e 3-2'lik skorla boyun eğdi.
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  • Galatasaray'da savunma alarmı!

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    TRT Spor'un haberine göre; Okan Buruk'un, sakatlık ve ceza olmaması halinde defansta fazla rotasyon yapmayı düşünmediği ifade edildi. 
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  • Galatasaray'da savunma alarmı!

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