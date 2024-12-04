Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da savunma alarmı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da savunma alarmı!

        Galatasaray'da, Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, bu mücadeleye dörtlü savunmayla başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da, Sivas deplasmanı öncesi özellikle savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        2

        Tedavisi tamamlanmak üzere olan Ismail Jakobs'un kadroda olup olmayacağı ise 1-2 gün içinde netleşecek.

        3

        Teknik direktör Okan Buruk'un, Net Global Sivasspor maçında dörtlü defansa dönebileceği öğrenildi.

        4

        Stoperde Davinson ve Metehan'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncuya yine savunmanın merkezinde görev verecek.

        5

        Son dönemde formsuz olan Victor Nelsson'un, 11'de olma ihtimali ise düşük görünüyor.

        6

        Sağ ve sol bek içinse birkaç seçenek bulunuyor. Kaan Ayhan'ın yokluğunda Elias Jelert'in sağ bekte forma giymesi bekleniyor.

        7

        Sol bek için de Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında bir tercih yapılacağı gelen haberler arasında.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Anne oğlu vahşice katletmişti! Caniye son sözü soruldu!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        Muhalifler Hama'ya ilerliyor!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        250 el bombası ve 270 bin mermi çalınmıştı! Özel harekatçı itiraf etti!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi