Galatasaray'da savunma alarmı!
Galatasaray'da, Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, bu mücadeleye dörtlü savunmayla başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da, Sivas deplasmanı öncesi özellikle savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tedavisi tamamlanmak üzere olan Ismail Jakobs'un kadroda olup olmayacağı ise 1-2 gün içinde netleşecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Net Global Sivasspor maçında dörtlü defansa dönebileceği öğrenildi.
Stoperde Davinson ve Metehan'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncuya yine savunmanın merkezinde görev verecek.
Son dönemde formsuz olan Victor Nelsson'un, 11'de olma ihtimali ise düşük görünüyor.
Sağ ve sol bek içinse birkaç seçenek bulunuyor. Kaan Ayhan'ın yokluğunda Elias Jelert'in sağ bekte forma giymesi bekleniyor.