Galatasaray'da 22-29 Mayıs tarihlerinde yapılaması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edildiği açıklandı. Kararın açıklamasında; 17 Mayıs tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal edildiği ifade edildi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kararın nasıl alındığı da ortaya çıktı. 4 Mayıs Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konunun hiç gündeme gelmediği öğrenilirken bugün başkan Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya geldi.

Cengiz ve kurmayları, görüşmenin ardından iptal kararını alırken pandemi koşulları ve 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' kısıtlamaları gerekçe olarak gösterildi. Açıklamada; "Söz konusu idari tedbirler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel kurul yapılabilmesi adına, yukarıda zikredilen seçimli olağan genel kurul toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.