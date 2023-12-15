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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu!

        Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:10
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        Galatasaray'da Oliveira şoku!
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        Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu ve tedavisine başlandığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir" denildi.

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