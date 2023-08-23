Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı!
Galatasaray'da son dakika Sergio Ramos gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Ramos sarı kırmızılıların teklifini kabul edecek. İşte detaylar
Galatasaray'ın stoper hedeflerinden biri olan Sergio Ramos için pazarlıklar devam ediyor.
Oyuncunun mali şartlarını daha uygun seviyeye çekmeye çalışan yönetim, bir yandan da takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla elini güçlendirmek istiyor.
İspanyol oyuncu, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmeyi planlarken, Molde maçları sonrasında transferde de hareketlilik artacak.
Yönetim, 37 yaşındaki savunmacı ile Devler Ligi bileti alınması sonrasında son bir görüşme yaparak mali şartları masaya tekrar koyup işi bitirecek.
Ramos'un da kurulan kadro sonrasında Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde yıllık ücretinde indirime gidebileceği öğrenildi.