Sıcak gelişme: Galatasaray, Emre Akbaba için harekete geçti!
03.08.2018 - 16:43 | Güncelleme:
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Emre Akbaba ile artık ilgilenmiyoruz" açıklamasının ardından milli futbolcunun transferinde sıcak gelişme yaşanıyor! Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden Alanyasporlu futbolcunun gençlik yıllarında Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğraflarını payklaşmaya başladı. Taraftarın baskısını gören Galatasaray yönetimi ise Emre Akbaba transferini bitirme kararı aldı!
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Geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla üstün bir performans göstererek birçok takımın ilgisini çeken Emre Akbaba, Galatasaray sevgisi yüzünden diğer takımlarla görüşmeye dahi sıcak bakmıyor.
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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kendisini ısrarla isteyen Medipol Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ’ın telefonlarına dahi çıkmayan Akbaba, Galatasaray taraftarının da gönlünü kazandı.
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Göksel Gümüşdağ'ın dün yaptığı "Emre Akbaba ile artık ilgilenmiyoruz" açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden Emre’nin gençlik yıllarında Galatasaray formalı ve atkılı fotoğraflarını paylaşan taraftarlar, Emre’nin mutlaka takıma kazandırılması yönünde yorumlarda bulundu.
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Taraftarların baskı oluşturmaya başladığı Emre Akbaba transferinde yeniden düğmeye basan yönetimin ise şartları zorlayıp transferi mutlu sonla bitirme kararı aldığı öğrenildi.
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TEKLİF ARTIRILACAK
1 yıl sonra serbest kalacak olan 26 yaşındaki oyuncu için fazla bonservis bedeli ödemek istemeyen Mustafa Cengiz yönetimi, Akdeniz ekibine daha önce 2.5 milyon Euro artı Tolga Ciğerci’yi önermişti.
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Ancak Tolga’nın kazandığı 2 milyon Euro’yu ödeyemeyeceğini söyleyen Alanya yönetimi bunu reddetti ve 5 milyon Euro istediğini iletti.
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Bunun üzerine görüşmeler tıkanırken, Emre’nin de Alanya yönetimine ayrılmak istediğini ve Galatasaray’da oynamak istediğini bildirdiği kaydedildi.
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Sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferleri bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin, 2.5 milyon Euro’luk teklifini az da olsa arttırarak Alanya’yı iknaya uğraşacağı ifade edildi.
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Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 32 maçta forma giyen Emre attığı 14 golün yanı sıra 10 da asist yapmıştı.
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Sol ayağını etkili kullanan 26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla başarı basamaklarını bir bir yükselirken A Milli Takım havuzuna girdi.
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İlk olarak Makedonya'yla oynanan hazırlık maçında aday kadroda bulunan Emre, milli formayı ise Arnavutluk karşısında ilk kez üzerine geçirdi.
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A Milli Takım'ın 3-2 kaybettiği mücadelede milli olan Emre, bu karşılaşmada oyuna 60. dakikada dahil olmuş ve kısa süre sonra rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.
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