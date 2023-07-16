Galatasaray'da sıcak gelişme! "Paredes'te işlem tamam"
Fransız basını, Galatasaray ve PSG'nin Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre; Galatasaray ve Paris Saint Germain, Leandro Paredes transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaştı.
Arjantinli oyuncu da Galatasaray'dan 1 hafta süre istedi.
Lazio ve Roma'nın da ilgilendiği Leandro Paredes'e en iyi teklif Galatasaray tarafından yapıldığı aktarıldı.
Aslan, 29 yaşındaki oyuncuya yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti.
Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya geldi.