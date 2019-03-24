Galatasaray'ın mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Bu nedenle seçime gitmesi gereken Sarı-Kırmızılılar'da taraftarlar, yaşananlara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, Twitter'dan "#LiseciZihniyetinizBatsın" etiketiyle ibra etmeyenlere eleştirilerini sıraladı. Kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselen bu etikete binlerce tweet gönderildi.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulübün etkin taraftar grubu Ultraslan da bir açıklama yayınlarken "Türkiye’nin en büyük markası, dünya kulübü olması için her türlü imkana sahip olan Galatasaray camiası, bugün bir kez daha kendisini lise duvarları içine hapsetmeye çalışan vizyonsuz liseci zihniyet tarafından kaosa doğru çekildi" ifadelerini kullandı.