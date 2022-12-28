Spor Toto Süper Lig'deki son beş maçını kaybetmeyen ve 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sakatlıklar, Sivasspor maçı sonrası can sıktı. İstanbulspor mücadelesinde iyi performans gösterirken sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması tüm planları da alt üst etti. Okan Buruk ve kurmayları, Sivas deplasmanı öncesinde ilk 11'deki üçüncü yerliyi aramaya başladı.
ÜÇÜNCÜ FORMAYA DÖRT ADAY
Sivasspor deplasmanında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 11'e üçüncü adaylar ise Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz...
Okan Kocuk, İstanbulspor mücadelesinin son anlarında yaptığı kurtarışla dikkat çekse de Okan Buruk'un bu bölgedeki ilk tercihi Fernando Muslera. Uruguaylı eldiven sezon başındaki performansı ve tecrübesiyle bir adım öne çıkıyor. 36 yaşındaki eldiven bu sezon çıktığı sekiz deplasmanın beşinde kalesini gole kapamayı başardı.
EMRE SAKATLIKTAN DÖNDÜ
Kalede Muslera'nın oynaması durumunda diğer alternatifler ise Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu... Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan, takımla çalışmalara dün dönen Emre Taşdemir'in maç eksiğinin bulunması ve fiziksel durumu, Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor. Buruk'un Antalya kampına katılması ve bu sezon daha fazla resmi maça çıkması Patrick van Aanholt'u formaya bir adım yakınlaştırıyor.
BERKAN HASTALIK ATLATTI
Lucas Torreira'nın sarı kart cezası olması sonrasında Berkan Kutlu'ya forma şansı doğsa da 24 yaşındaki futbolcunun hastalık geçirmesi ve etkilerini tam olarak atlatamaması, Emre Taşdemir'de olduğu gibi Buruk'u düşündürüyor. Diğer yandan Sivas gibi zorlu deplasmanda fiziksel olarak daha temaslı oynayabilecek Fredrik Midtsjö'yü, Berkan'ın önüne geçiriyor.
BARIŞ ALPER HAZIR KITA
Sarı-kırmızılılarda diğer bir seçenek ise Barış Alper Yılmaz... Beşiktaş karşısında sahaya 11'de çıkan ve Icardi'nin golünün hazırlayıcısı olan 22 yaşındaki futbolcu, Antalya kampının da yıldızlarından olmuştu. Sürekli gol araması ve kendisini hazır durumda tutmasının yanında verilen rollerle paralel olarak teknik heyetin istediklerini yerine getirmesi Barış Alper Yılmaz'ı 11'deki üçüncü forma için en uygun aday yapıyor.
EN UÇTA GÖREV YAPABİLİR
Sakatlıktan çıkan Milot Rashica'nın İstanbulspor maçında vasatı bulamaması ve iyi görüntü vermemesi sonrasında kulübeye dönebilecek olmasının dışında diğer bir senaryo ise Barış Alper'in en uçta görev yapması. Lazio ile oynanan hazırlık maçında santrfor olarak görev yapan ve atletizmini konuşturan 22 yaşındaki futbolcu, 37 yaşındaki Gomis'in yerine Sivasspor maçında 11'de başlayabilir.
YORUMLAR