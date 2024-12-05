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        Galatasaray'da Sivasspor mesaisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:46
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        Galatasaray'da Sivasspor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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