Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Benedikt Höwedes'ten kötü haber geldi! Bild'de yer alan habere göre Schalke 04'ün yıldız savunmacısı Rusya Premier Ligi'nin son şampiyonu Lokomotiv Moskova'ya transfer oluyor!

Sky Sports'ta yer alan habere göreyse Höwedes'in Moskova temsilcisine maliyeti de belli oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lokomotiv Moskova, tecrübeli savunmacıya her yıl 4 milyon Euro ödeyecek. Haberde Schalke 04'ün alacağı bonservis ücretinin ise bonuslarla birlikte 5 milyonu bulacağı kaydedildi.

2020 yılına kadar Schalke 04'te sözleşmesi bulunan Höwedes'in teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 planlarında bulunmadığı bildiriliyordu. Höwedes, geçen sezon Juventus'a kiralanmış ve burada da yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

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