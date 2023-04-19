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Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

Fransız basını, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi kalıcı transfer etmek için Paris Saint-Germain ile anlaştığını iddia etti

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  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma kalıcı transferi konusunda Fransa'dan bir iddia ortaya atıldı.

     
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Radio France'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisi konusunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaştı.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

    Haberde anlaşmanın ekonomik boyutu hakkında ise bilgi verilmedi.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi de, Galatasaray'da kalmak istediğini önceki günlerde yaptığı açıklamada net olarak dile getirmişti.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    TÜM MADDİ İMKANLAR KULLANILACAK

    Mauro Icardi'nin bu sezon 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Yeni anlaşmada 30 yaşındaki oyuncunun ne kadar yıllık ücret alacağı ise merak konusu. Yönetim, şampiyonluğun gelmesi durumunda Icardi ile anlaşmak için tüm maddi imkanları kullanacak.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Öte yandan Okan Buruk, 4-1'lik Alanyaspor galibiyeti sonrasında Arjantinli golcü için konuştu. 
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Buruk, yıldız futbolcu için, "Icardi'de bir sertlik, zorlanma oldu. Yırtık yok şu andaki görüntü. Doktorumuz kontrol ediyor, MR çekecek bakacak. Ondan sonra bir açıklama yapacaktır. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir" ifadelerini kullandı.
  • Galatasaray'da son dakika gelişmesi - Fransızlar yazdı: Mauro Icardi'de işlem tamam

    Icardi'nin bu sezonki performansı:

    19 maç 14 gol 8 asist 

    Toplam= 1.437 dakika

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