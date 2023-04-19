Buruk, yıldız futbolcu için, "Icardi'de bir sertlik, zorlanma oldu. Yırtık yok şu andaki görüntü. Doktorumuz kontrol ediyor, MR çekecek bakacak. Ondan sonra bir açıklama yapacaktır. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir" ifadelerini kullandı.