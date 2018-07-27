Geçen sezon gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in menajerlerinden Patrick Mendy, Fransa basınından Footmercato'ya açıklamalar yaptı. Mendy, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sözü verdiği ancak şu an tutulmadığını vurguladı.
Patrick Mendy'nin açıklamaları şöyle:
"Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik."
"TEKLİF VARSA AYRILABİLİR DEDİLER"
"Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik."
"Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler."
"FIFA'YA GİTMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ"
"Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı."
"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR"
"Bafetimbi Gomis'in ilk istediği Galatasaray'da kalmak. Şimdiden bazı somut teklifleri reddetti. Gomis, kulübe yardım etmek ve Türkiye'de kalmak istediği için aynı maaşla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazır."
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"
"Galatasaray yönetimi, aynı şartlarda 1 yıl sözleşme uzatmanın mümkün olmadığını ve eğer bu durum ona uygun değilse ayrılabileceğini, hatta tek lif varsa gidebileceğini söyledi. Bafe bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşadı."
Menajerinin açıklamaları üzerine Bafetimbi Gomis ile Galatasaray arasında geçen konuşmalar da ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan haberde; Gomis'in en çok da, "Kulüp zor durumda ise bu beni ilgilendirmez" sözleri hayal kırıklığı yarattı.
Gomis ile sorunları çözmek isteyen Galatasaray yönetimine, Bafetimbi Gomis beklenmedik bir çıkış yaptı. Galatasaray'daki 3 milyon 350 bin Euro ücretine zam yapılmasını talep eden oyuncu bu sözleriyle sabırları taşırdı!
Taraftarın sevgilisi olan ve geçen yıl "Parayla işim yok" işareti yapan Gomis, "Galatasaray'ı benim gollerim şampiyon yaptı. Bu takımda en fazla kazanan ben olmalıyım" diyerek yöneticileri şaşkına çevirdi.
"MALİ GERÇEKLER VE SÖZLEŞMEN VAR"
Gomis ile görüşen yöneticiler önce Galatasaray'ın mali açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini anlatıp aynen şunları söyledi: "UEFA'ya sözümüz var. Galatasaray'ın mali gerçekleri var. Senin de mukavelen var."
"Altında da imzan var. Kulüp zor durumda. Bizim mevcut bir yıllık harcama limitimiz var. Bunun üzerine çıkamayız, zam yapamayız. Kulüp zor durumda, bunu anla."
"SIKINTINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
Ancak Bafetimbi Gomis, hem sarı kırmızılı yöneticilerin, hem de onu tanıyan tüm Galatasaraylıların belki de ağzını açık bırakacak bir karşılık verdi: "Kulüp zor durumda ise o, benim sorunum değil! Sizin sorununuz!
"Ben bu kadar gol attım. Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Benim attığım gollerle Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Bu takımda en fazla parayı da ben kazanmalıyım. Ücretime artışta ısrarlıyım."
BÖYLE DEVAM EDERSE İPLER KOPACAK
Galatasaray yönetimi Gomis'in ısrarlı talebine karşın taviz vermezken kriz, oyuncunun Sakarya maçına götürülmemesiyle bir boyut daha kazandı.
Sarı kırmızılı yöneticiler, konuyla ilgili olarak, "Gomis geçen sezon imza parasıyla beraber 6.5 milyon Euro kazandı. Şimdi tutup zam istiyor ancak bu mümkün değil. Galatasaray'ın mali durumu ve gerçekleri ortada" ifadelerini kullandılar.
Şimdi Gomis bu tavrı ve ısrarından vazgeçmezse kısa süre içerisinde kendisiyle ipler koparılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.