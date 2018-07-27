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"SIKINTINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Ancak Bafetimbi Gomis, hem sarı kırmızılı yöneticilerin, hem de onu tanıyan tüm Galatasaraylıların belki de ağzını açık bırakacak bir karşılık verdi: "Kulüp zor durumda ise o, benim sorunum değil! Sizin sorununuz!