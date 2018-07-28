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Milliyet'te yer alan habere göre; futbolcuların alınırken ödenen bonservislerden ziyade maaşlarının yüksek olduğunun altını çizen idareciler, “Şu ortamda neden bizden futbolcu alsınlar ki? Futbolcular neden gitsin ki? Sadece Maicon’un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle Maicon’un transfer olasılığı diğerlerine göre daha güçlü” ifadelerini kullandı.