Fransa basınına yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, yeni bir açıklama daha yaptı! Gomis'in 'paragöz' tepkileri almasına karşı çıkan Mendy, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil'' dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, zam teklifine olumsuz yanıt verdiği Gomis'e bir eleştiri de teknik heyetten geldi. Sezon sonunda analiz ekibine yıldız oyuncu için rapor hazırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, Süper Lig'in gol kralı olan Gomis'ten Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için performansını artırmasını istediler. Gomis'e, "Artık değişmelisin! Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok mücadele etmelisin" mesajını verdiler.
ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA!
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek iddialar ile ilgili "Gomis'in menajeri yalan söylüyor! Sözleşmesinde her şey açık. Bu işler sözle mi yapılıyor? Yine de menajerini bana karşı doldurduklarını düşünüyorum" diye konuştu.
ANDRE SILVA'DA MILAN TAMAM!
Bir stoper, bir orta saha, bir de forvet transferi için uzun süredir temaslarını sürdüren Galatasaray, hücum hattında arayışlara nokta koymaya hazırlanıyor... Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Milan’ın 22 yaşındaki golcüsü Andre Silva’nın kiralanması konusunda Milan’la anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen sportif direktör Mirabelli’nin yerine geçen Leonardo da, konuyla ilgili olarak, “Andre Silva için durum farklı. Genç bir oyuncu. İki taraf için de en iyisini düşünüyoruz” dedi ve oyuncunun kiralanmasına onay verdiklerini ifade etti.
MAKSİMUM 3 MİLYON EURO
Galatasaray Yönetimi’nin bu gelişme sonrasında oyuncuyla temas kurarak pazarlık aşamasına geçtiği öğrenildi. Ancak Andre Silva’nın ilk etapta 4 milyon Euro gibi bir ücret talep ettiği belirlendi.
Sarı-Kırmızılılar tıpkı gündemdeki diğer isimlerde olduğu gibi, maksimum 3 milyon Euro civarında bir rakam düşünüyor.
TEKRAR KANITLAMAK İÇİN
Portekizli futbolcunun kiralama kontratına satın alma opsiyonunun eklenmesi şimdilik mümkün görünmüyor. Buna karşın Serie A’da aradığını bulamayan Silva’nın, kendisini yeniden kanıtlamak adına hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde ortaya çok iyi bir performans koyabileceği düşünülüyor.
MAICON'U MAAŞI YAKTI!
Galatasaray transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda ama şampiyon takımın futbolcularına teklif gelmemesi hem şaşkınlık yaratıyor hem de kafa karıştırıyor.
Sarı-kırmızılı yetkililere göre bunun nedeni futbolcuların yüksek maaşlı kontratları. Futbolcuların ücretlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken yöneticiler, “Bu maaşları onlara verebilecek başka bir kulüp yok. Avrupa’dan zaten teklif almazlar. Çin piyasası kapalı. Arap ülkelerine de giderler mi? Zor” yorumunda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre; futbolcuların alınırken ödenen bonservislerden ziyade maaşlarının yüksek olduğunun altını çizen idareciler, “Şu ortamda neden bizden futbolcu alsınlar ki? Futbolcular neden gitsin ki? Sadece Maicon’un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle Maicon’un transfer olasılığı diğerlerine göre daha güçlü” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’da satılması durumunda diğer transferler için kaynak yaratması planlanan futbolcular içinde Brezilyalı stoperin 2.2 milyon euro garanti ücreti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu diğer yüksek maaşlı isimlere göre daha az bir ücret alıyor.
Cim-Bom’da Belhanda ve Gomis primler hariç 3 milyon 350 bin euro, Muslera 3 milyon 575 bin euro, Feghouli 3 milyon 850 bin euro kazanıyor.
Bu isimler dışında sadece Garry Rodrigues’in maaşı Maicon’un altında. Teknik kadro ise Yeşil-Burun Adalı futbolcunun kesinlikle satışına karşı çıkıyor. Genç yıldızın 1 milyon 350 bin euroluk ücretine de zam geleceği bildirildi.
BADOU NDIAYE'DE FLAŞ GELİŞME!
Geçen sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olan, Premier Lig'den düşen kulübünden ayrılmak istediği konuşulan Badou Ndiaye'de flaş gelişme!
Kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedilen Badou Ndiaye, Stoke City'nin bugün St. Pauli'yle oynanacak hazırlık maçı kadrosunda yer almadı! Hamburg'a giden kafilede Ndiaye'nin isminin yer almaması Ada basınının gündemine bomba gibi düştü. Ndiaye'nin kesik yemesi, oyuncunun yeni sezonda Stoke forması giymeyeceği ve Galatasaray'a döneceği iddialarını güçlendirdi.
Fanatik'in haberine göre; Orta sahaya yapılacak takviye doğrultusunda bir süredir eski oyuncusu Ndiaye ile görüşme halinde olan Galatasaray, Senegalli futbolcudan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, tıpkı Andre Silva’da olduğu gibi oyuncunun yıllık ücretinde indirime gitmesini istiyor.
FATİH TERİM, COCU'YU ARADI
Sakaryaspor maçından sonra yaptığı "4 büyükler arasında transfer olmalı" açıklamasıyla gündeme oturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi... "4 büyükler arasında transfer olmalı" diyen Terim, Cocu'yu aradı.
Fatih Terim, telefonda görüştüğü Hollandalı teknik adama "Bu hamle herkesin hayrına olur" dedi... Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki transfer konusunu görüştüğü öğrenildi.
Takvim'in haberine göre ikili arasındaki konuşmanın çok olumlu geçtiği, Terim ve Cocu'nun yüz yüze de görüşme yapacağı ifade edildi. Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, "Sadece yerli değil, yabancı oyuncuları da kastettim" diye konuştu.
GÜNEŞ'LE DE GÖRÜŞECEKLER!
Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güneş'le bir araya gelmesi bekleniyor.
TEODORCZYK, GALATASARAY YOLUNDA!
Birçok golcü ile anılan ve uzun süredir yoğun görüşmelerde bulunan Galatasaray, Lukasz Teodorczyk'in transferini bitirme aşamasına geldi. St. Etienne'in de istediği golcü oyuncu için yapılan görüşmelerde Cimbom'un öne çıktığı ve kolu bastırıp kapıyı açmasının an meselesi olduğu ifade edildi.
Gomis'i zorlayacak bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Polonyalı oyuncunun transferinde St. Etienne'i saf dışı bıraktı. Teodorczyk'e yıllık 2.5 milyon Euro teklif eden ve "Kulübümle anlaşabilirseniz gelirim" yanıtı alan Cimbom, şimdi Anderlecht ile masada...
MAAŞINI KARŞILAYAMADI!
Belçıka basını da Lukasz Teodorczyk konusunda oldukça iddialı... Het Nieuwsblad, 27 yaşındaki oyuncunun Anderlecht'ten ayrılıp Galatasaray'a gitmesi için kapı kolunun aşağı doğru bastırıldığını geriye sadece kapının ileri itilmesinin kaldığını yazdı.
St. Etienne'in Teodorczyk'in maaşını karşılayamadığı için bu transferin olmadığı da hatırlatıldı. 3 Haziran 1991 doğumlu olan 27 yaşındaki Lukasz Teodorczyk geçen sezon başında 4.5 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev'den Anderlecht'e transfer olmuştu.
ANDERLECHT'I İKNA EDECEK
Lech Poznan, Kiev ve Anderlecht formaları giyen golcü isim geçen sezon ligde 33 maçta 15 gol atarken 3 de asist yaptı. Bir önceki sezon da kiralık olarak yine Anderlecht forması giyen Polonyalı 38 lig maçında 22 gol kaydetmişti.
LA Derniere Heure gazetesi, yüksek maaşı ve yedek kaldığı için sıkıntı yaratması nedeniyle Anderlecht'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Teo için Türklerin ciddiyetinin Stock'un yüzünü güldürdüğü belirtildi.
GALATASARAY'A ALMAN PANZER!
Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Şimdiye kadar Everton'dan Henry Onyekuru ve Akhisarspor'dan Muğdat Çelik'i transfer eden sarı kırmızılılarda savunma bölgesine yapılacak takviye üzerinde duruluyor. Bu süreçte öne çıkan isimleri beğenmeyen Fatih Terim'in son gözdesi ise Alman stoper oldu! İşte ayrıntılar...
Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Schalke 04'ün kaptanı Alman stoper Benedikt Höwedes, Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor. Jason Denayer, Manchester City'den bir sene daha kiralanamazsa Galatasaray, Höwedes ile anlaştıktan sonra kulubü Schalke 04 ile anlaşma zemini arayacak.
Galatasaray'ın Höwedes'i kiralamak için Alman ekibi Schalke 04'e teklif yapacağı konuşuluyor. Höwedes'in pozisyon bilgisi ve oyun tarzı da Fatih Terim tarafından takdir ediliyor.
Almanya'nın Haltern kasabasında 29 Şubat 1988 yılında dünyaya gelen Benedikt Höwedes, Alman milli takımında da forma giydi. Stoper bölgesinde mevkisinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Höwedes zaman zaman Almanya milli takımında sol bek pozisyonunda da görev yaptı.
Futbol hayatına Tus Haltern ile başlayan Höwedes daha sonra Schalke 04'ün altyapısında transfer oldu ve geçen sezon Juventus'a kiralanması dışında kariyerinin tamamında Schalke 04 forması giydi.
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