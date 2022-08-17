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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Galatasaray transferde gaza bastı! Stopere takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un yuvada kalmasına rağmen bir transferi bitirdi. Andrea Belotti için bugün bir teklif iletecek olan Galatasaray, alternatiflerini ise Fransa'da buldu! İşte Galatasaray'da transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Victor Nelsson'da 25 milyon Euro'da adım atmaması üzerine İspanyollar bu transferde masadan kalktı.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Endülüs ekibi, Bayern Münih'in genç stoperi Tanguy Nianzou için Bavyera temsilcisiyle 20 milyon Euro karşılığında el sıkıştı ve Nelsson, Galatasaray'da kaldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    OLSEN ARTIK ASLAN OLDU!

    Nelsson kalsa da gitse de stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Andreas Hanche Olsen transferinde mutlu sona ulaştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Okan Buruk ve yardımcılarının da onayını alan 25 yaşındaki stoper için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Gent'e 3 milyon Euro teklif etmişti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncudan para kazanmak isteyen Belçika ekibinin teklifi ufak bir revizeyle kabul ettiği belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Fredrik Midtsjö'nün de menajerliğini yürüten şirketin Olsen transferi için Galatasaray'la anlaşma sağlandı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Norveçli stoperin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    LUYINDAMA BELÇİKA YOLCUSU

    Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama ile yollar ayrılmak üzere...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Ocak 2019'da transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski günlerine dönemeyen ve geçen sezonu Taawon'da kiralık geçiren Luyindama Belçika'ya dönüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    28 yaşındaki savunmacının bir Belçika ekibiyle anlaştığı ve transferin artık pürüzlere kaldığı belirtildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    ALEXANDRE PENETRA İÇİN DE DEVREDE

    14 yabancıya ek olarak milli takımlarında 10 maça çıkan 21 yaş altı üç futbolcuya lisans çıkarma maddesini kullanmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra için de devreye girdi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için Famalicao ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Portekiz basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Famalicao'ya 2.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Sarı-kırmızılıların bu transferi 2,5 - 3 milyon Euro civarında bir rakama bitirmeyi planladığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    BELOTTI'DE SON TANGO

    Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Andrea Belotti'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    DAZN Italia'nın haberine göre Galatasaray, İtalyan yıldız ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek ver 3,3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edecek.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Bir süredir Roma ile masada olan ancak istediği rakamı bulamayan yıldız futbolcunun İtalya dışına çıkmaya sıcak bakmadığı ancak istediği rakamı da bulamadığı belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    2015-2022 yılları arasında Torino formasını terleten 26 yaşındaki yıldız 251 maçta 113 gol attığı kulübünden ayrılarak bonservisini eline almıştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    ALBERTH ELIS BEKLETİLİYOR

    Ön bölgeye takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Belotti'de mutlu sona ulaşamaması durumunda rotayı Fransa'ya çevirecek.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Honduras basınında çıkan habere göre Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Bordeaux'nun yıldızı Alberth Elis transferi için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Ligue 2'nin maaş kriterlerini yerine getiremeyen ve yeni transferlerine lisans çıkaramayan Bordeaux'nun oyuncu satması gerekiyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Kulüpte kalmak istemeyen Elis'in de baskıları sonrası Galatasaray ile masaya oturan Bordeaux, sarı-kırmızılıların teklif ettiği rakamı kabul etmek üzere.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Elis ile Galatasaray ise sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaştı ancak sarı-kırmızılılar bu transferi, Belotti'nin durumuna göre olumlu ya da olumsuz noktalayacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Geçen sezonu Bordeaux'da geçiren 26 yaşındaki forvet Ligue 1'de 20 maçta forma giydi ve 9 gol kaydetti. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    METZ'İN GENÇ SANTRFORU ASLAN'A ÖNERİLDİ

    DAZN Italia'dan Orazio Accomando'nun haberine göre Georges Mikautadze, İtalya'dan Lecce ve Torino'nun yanı sıra Türkiye'den Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın bu öneri karşısında nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Fransa'da Lyon'da doğan ve Metz'in B takımından çıkan Mikautadze, son iki sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Seraing'de geçirmişti. Geçtiğimiz sezon Seraing forması altında toplam 33 maça çıkan 21 yaşındaki forvet; 14 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı ve yeni sezonda bonservisinin bulunduğu Metz'e döndü.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Belotti, Andreas Hanche Olsen, Alberth Elis ve Georges Mikautadze...

    Fransa Ligue 2'de Metz formasıyla sezonu açan Mikautadze, çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti. Georges Mikautadze, bugüne kadar Gürcistan A Millî Takımı ile toplam 11 maça çıkarken 2 de gol attı. 

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