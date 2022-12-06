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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen Yunus Akgün: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
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Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen Yunus Akgün: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen milli futbolcu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi

Galatasaray'da sözleşmesi yenilenen Yunus Akgün:
AA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Yunus Akgün, çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

Galatasaray altyapısında yetiştiğini hatırlatan milli futbolcu, "Galatasaray forması giydiğim için her zaman onur duydum. İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Galatasaray akademisinden yetiştim. Akademideki her oyuncunun hayali Galatasaray A takımı formasını giymektir. Ben de bunu başardım. 14 maçlık serüven bizim için olumlu geçti." diye konuştu.

Hazırlıkları iyi bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Yunus Akgün, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası arasına girmeseydik bizim için daha iyi olur muydu, olurdu. Şu an sıkıntı yok, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu seneki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Onun için çalışıyoruz, çok kaliteli bir takımız. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim her zaman 12. adamımız. Onlar olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber şampiyon olacağız inşallah."

Kulüp başkanı Dursun Özbek'e teşekkür eden Yunus Akgün, "Kendisini de Galatasaray'ı da mahcup etmemek için, güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah hediyemizi de bu sezon şampiyonlukla bitirerek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: YUNUS GİBİ FUTBOLCULARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yunus Akgün gibi kulübün içerisinde yetişen oyunculara ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yunus bizim evladımız. 8 yaşında kulübe gelmiş, 14 seneden beri kulübün içinde. Yunus, Galatasaraylı Yunus. Dolayısıyla insan evladına nasıl sahip çıkarsa bizim de Yunus'a gelişmesi, kariyeri açısından sahip çıkmamızın gereği var. Bu bizim görevimiz. Bugün kendisiyle sözleşme yeniledik. Hem Yunus için hem de Galatasaray için hayırlı olsun diyorum. Bizim Yunus karakterinde, Yunus gibi bünyemizden yetişmiş futbolculara çok ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, tüm kulüplerin. Bizim görevimiz de evlatlarımızı iyi yetiştirmek, dünya futbol piyasasında da önemli görevler almalarını sağlamak. Bu konuda da Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bahtı açık olsun. Allah yardımcısı olsun."

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