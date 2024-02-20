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        Galatasaray'da Sparta Prag hazırlıkları başladı

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:18
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        G.Saray'da S.Prag mesaisi başladı
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmandan önce dün 31'inci yaşına giren Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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