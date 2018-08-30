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Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e sattıktan sonra 2 forvet birden kadroya katmak için uğraşan G.Saray’da transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala hareketlilik yaşanıyor. Fransız yıldızın boşluğunu kapatacak düzeyde bir golcü arayan Cimbom, bunun yanı sıra zor durumlarda sorun çıkarmadan oynayacak bir alternatifi de kadrosuna katmak istiyor. Vincent Aboubakar, Oumar Niasse ve Mame Biram Diouf listenin başında yer alırken, menajerler aracılığıyla önerilen bazı oyuncular da araştırılıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Lens’te forma giyen ancak sözleşmesi sona eren Cristian Lopez, Sarı-Kırmızılı yöneticilere önerildi. Lopez’i incelemeye alan Cengiz yönetimi ise önceliği ismi daha ağır basan golcüye verdi. Birkaç alternatiften biri olan 29 yaşındaki İspanyol forveti beklemede tutan Cimbom’un, istediği golcüyü kadrosuna kattıktan sonra alternatif olarak Lopez’i kadroya katabileceği kaydedildi.