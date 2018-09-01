Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da zorlu maç öncesinde yaşanan gelişme can sıktı. Sezona iyi başlayan ve özellikle son iki maçta performansını yukarıya taşıyan Maicon'un sakatlığı, sarı-kırmızılılarda tat kaçırdı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Maicon, büyük bir sürpriz olmazsa sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. İmparator, Brezilyalı savunmacının oynaması durumunda daha ciddi bir sakatlık olma ihtimali yüzünden Maicon'u riske etmek istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bordo-mavililer karşısında Ahmet Çalık'ın yanında Ryan Donk ya da Serdar Aziz'den birini oynatması bekleniyor.

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