Galatasaray'da transfer harekatı! Boey'in yerine Zeki Çelik
Galatasaray, yıldız futbolcusu Sacha Boey'in takımdan ayrılması durumunda oyuncunun yerine Zeki Çelik'i getirmeyi düşünüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, yıldız futbolcusu Sacha Boey'in takımdan ayrılması durumunda oyuncunun yerine Zeki Çelik'i getirmeyi düşünüyor.
Sarı kırmızılıların Roma forması giyen Zeki Çelik'e bariz bir ilgisinin olduğu belirtilen haberde, Boey'in takımdan ayrılması durumunda milli futbolcunun kulübü olan Roma ile görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.
2022/23 sezonunun başında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, İtalyan ekibinin forması ile toplamda 49 maça çıkarken, 3 asistlik performans sergilemişti.