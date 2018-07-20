Galatasaray, stoper transferinde aday sayısını ikiye düşürdü. Sarı kırmızılıların listesinde Miranda ve Jason Denayer bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Inter'in Brezilyalı stoperi Miranda için yeniden temas kurmaya hazırlanıyor.
Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Brezilya formasıyla ter döken 33 yaşındaki Mirada'nın transferini çok istiyor. İnter ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Miranda için nabız yoklanacak.
Manchester City ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Denayer için yeniden kiralama girişimleri sürüyor. Manchester City, Pep Guardiola'nın 11 gün sürecek ABD kampı için belirlediği 28 kişilik takım kadrosunu duyururken, kadroda Jason Denayer de yer alıyordu. (Fanatik)
GRUJİC GÜNDEMDE
Ndiaye transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Galatasaray'da, alternatif olarak birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden biri de Marko Grujic.
Liverpool’da forma şansı bulamayan Marko Grujic’in Galatasaray ve Cardiff arasında tercihini önümüzdeki hafta netleştireceği iddia edildi.
Sarı-Kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kararını beklediği de belirtildi. Sırp futbolcu geçen sezon Galler ekibi Cardiff ile Championship ve FA Cup'ta çıktığı toplam 14 maçta 1 gol attı. (Akşam)
CARRASSO SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın sezon sonu itibarı ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Cedric Carrasso ile yeniden sözleşme imzalamak için nabız yokladığı iddia edildi. Cedric Carrasso, geçtiğimiz yaz Bordeaux'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer olduğu Galatasaray'da yalnızca 2 maçta forma şansı bulabilmişti.
AHMED MUSA'DA FİYAT YÜKSELDİ
İngiliz basını, Galatasaray'ın devrede olduğu Ahmed Musa için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Leicester City'e 30 milyon Pound önerdiğini yazdı. 25 yaşındaki Musa, Dünya Kupası'nda 2 gol atarak fiyatını yükseltmişti.
Leicester'ın Ahmed Musa için 40 milyon Pound istediği bildirildi. Bu nedenle her ne kadar favori durumda olsa da Al Nassr ile görüşmelerin olumsuz yönde ilerlediği ifade edildi. (Fotomaç)
GÖZLER ANDRE SİLVA'DA
Bafetimbi Gomis gitse de kalsa da mutlaka bir forvet oyucusu transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Andre Silva için teklif yaptığı en yetkili ağız tarafından doğrulandı. Corriere Dello Sport gazetesi, "Andre Silva satış listesinde. Fakat isteyen takım Milan'ın 38 milyon Euro ödediğini hatırlamalı" haberini yaptı.
Bunun üzerine Milan Sportif Direktörü Massimo Mirabelli, Milan TV'de transferlerin değerlendirildiği programda bombayı patlattı. Bazı görüşmelerinin olduğunu doğrulayan Mirabelli isim de verdi: "Wolverhampton ve Galatasaray'ın teklifleri oldu. Beklemelerini rica ettik."
Bu cevap Galatasaray camiasını heyecanlandırdı ve sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti. Milan'ın Porto'dan transfer ettiği Andre Silva, geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı, 10 gol atıp, 2 de asist yaptı. (Fotomaç)
GOMİS, EL HİLAL'İ REDDETTİ
Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal Kulübü Gomis’e talip oldu. Suud ekibi, Fransız golcüye Gomis’e yıllık 6.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontrat teklifi yaptı.
Bekleme sürecinde Al Hilal Kulübü, Gomis’in menajeri Etienne Mendy ile temaslara devam etti. Galatasaray Kulübü ise bu tekliften haberdar olsa da kararı Gomis’e bıraktı. Fransız yıldız ise Al Hilal’ın servet niteliğindeki teklifine teşekkür etti ancak olumsuz yanıt verdi.
Galatasaray’da imza parası, primleri ve garanti ücretiyle yaklaşık 5 milyon Euro maliyeti olan tecrübeli oyuncu, ısrarla Al Hilal’i reddetti. Gomis “İstanbul’da mutluyum. Ailem Türkiye’de kalmak istiyor” diye konuştu. (Hürriyet)
NDİAYE ISRARI SÜRÜYOR
Galatasaray’da 32 yaş ortalamasına sahip 3’lü orta saha ağır bulundu. Cim-Bom takıma tempo kazandırması için eski oyuncusu Ndiaye’de ısrarlı.
Sarı-kırmızılıların orta sahaya hareket ve dinamizm kazandıracak isim için Ndiaye’de ısrarlı olduğu vurgulandı. Galatasaray Senegalli futbolcu ile anlaşmasına karşın Stoke ile pazarlıklar devam ediyor. (Milliyet)
DİOUF MASADA
Ndiaye için Stoke ile yapılan görüşmelerde Mame Diouf’un ismi masaya geldi... Geçtiğimiz sezon 6 gole imza atan Senegalli’yle ilgili kararı Fatih Terim verecek.
Ayrıca Diouf'un Gomis'in arkasında yedek kalması durumunda sıkıntı yaratmayacağı belirtiliyor. Eğer transferin mali durumu uygun olur ve Fatih Terim'den de onay gelirse kısa sürede imzalar atılabilir. (Takvim)
CAROLE'ÜN BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO
Galatasaray, Luis Cavada'dan sonra Lionel Carole'ün de satılması için harekete geçti. Carole'ün satılmasına karar veren Galatasaray yönetimi, Fransız sol bekin bonservis bedelini 1.5 milyon euro olarak belirledi.
SUNDAY ALİMİ İMZALIYOR
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon U21 takımında forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Sunday Alimi ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.
Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı.Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla dikkat çekti. (Fanatik)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.