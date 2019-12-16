Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0'ın rövanşında yarın Tuzlaspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.
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