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Galatasaray'da Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig lideri Galatasaray, 1 Şubat Çarşamba günü oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor
AA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşuyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda pas organizasyonlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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