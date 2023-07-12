Galatasaray'da Victor Nelsson'u Alman devi istiyor!
Galatasaray transferde hareketli günlerden geçiyor, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre Alman devi Borussia Dortmund, Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor. Şampiyon kadrosunu koruma hedefinde olan Galatasaray ise Danimarkalı savunmacı için istediği bonservis bedelini belirledi! İşte Victor Nelsson transferinde yaşanan sıcak gelişmeler
Galatasaray'daki ilk yılında sarı-kırmızılıların tarihindeki en kötü sezona denk gelen Victor Nelsson, geçen sezon elde edilen şampiyonlukta ise başrol sahibi oyuncular arasındaydı.
Savunma parametrelerinde zirvede yer alan Galatasaray'ın omurgasını oluşturan oyuncular arasında yer alan Nelsson'un talipleri de giderek artıyor.
Tottenham'ın ciddi şekilde ilgilendiği Danimarkalı yıldıza son olarak Borussia Dortmund talip oldu.
Atalanta, Arsenal, Sevilla ve Tottenham'ın nabız yokladığı oyuncu için Galatasaray'ın beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir nakit teklif.
Sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesini talep etse de henüz böyle bir teklifin gelmemesi tavırlarının değişmesine de neden oldu.
Galatasaray, Nelsson için 20 milyon ve üzerinde nakit teklifleri değerlendirmeye alacağını ancak bunun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini oyuncun tarafına bildirdi.
Alman basınında çıkan haberlere göreyse Borussia Dortmund, Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi göze alabilir.
Stoper bölgesinde Niklas Süle, Nico Schlotterbeck ve Mats Hummels gibi yıldızlar bulunan Borussia Dortmund bir kaliteli stoper daha almayı planlıyor.
Victor Nelsson'un Borussia Dortmund'a transferi bir noktada Soumaila Coulibaly'nin de Burnley'e transferine bağlı.
Temmuz 2021'de PSG'den kadroya katılan 19 yaşındaki stoper için Burnley'nin 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
İngiliz ekibinin bu transfer için epey ciddi girişimlerde bulunduğu ancak 15 milyon Euro'luk teklifi satın alma opsiyonlu bir kiralama formülüyle ilettiği kaydediliyor.
Borussia Dortmund'un, Nelsson'u transfer etmek için bir kaynak yaratması gerektiği ve bunun da Coulibaly transferinden geçtiğine vurgu yapılıyor.
AVUSTURYA'DA İDMANA ÇIKMADI
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlıklarına milli oyuncular gibi geç katılan Victor Nelsson, Avusturya'daki kamp çalışmaları kadrosuna dahil edilmişti.
Kisvarda ile oynanan hazırlık maçında süre alan Danimarkalı savunmacı, bugün gerçekleştirilen antrenmana ise katılmadı.
Nelsson'un dinlendirildiği belirtilse de bu gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarın kafasını da karıştırdı.