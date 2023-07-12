4 Şurada Paylaş! Atalanta, Arsenal, Sevilla ve Tottenham'ın nabız yokladığı oyuncu için Galatasaray'ın beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir nakit teklif.

5 Şurada Paylaş! Sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesini talep etse de henüz böyle bir teklifin gelmemesi tavırlarının değişmesine de neden oldu.