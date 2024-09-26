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        Osimhen'in 'gol' şanssızlığı!

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gole çok yaklaşmasına rağmen yine şanssızlığını kıramadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.09.2024 - 00:53 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:53
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        Osimhen'in 'gol' şanssızlığı!
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        Galatasaray formasıyla üçüncü resmi maçına PAOK karşısında çıkan Victor Osimhen, yaşadığı şanssızlıklarla dikkati çekiyor.

        Galatasaray'daki ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasıyla çıkan 25 yaşındaki santrfor, 25. dakikada şık bir kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top ağlarla buluştu. Fileleri havalandırdığını düşünen Osimhen'in sevinci golün son anda ayak koyan Abdülkerim Bardakcı'ya yazılmasıyla yarıda kaldı.

        Osimhen, PAOK müsabakasında da benzer bir olay yaşadı. Mücadelenin 48. dakikasında Dries Mertens'in sağdan kullandığı kornerde yükselen Osimhen yine kafa vuruşunu yaptı. Kaleye yönelen top, savunma oyuncusu Rahman Baba'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. UEFA, golü Baba'ya yazınca Nijeryalı santrforun, istatistiklerindeki gol bölümü boş kaldı.

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        Başarılı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada gol şanssızlığına değindi.

        "HİSSEDİYORUM, GOLÜM ÇOK YAKIN"

        Osimhen, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

        ICARDI VE BATSHUAYI YORUMU

        Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

        Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı.

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