Galatasaray'da Wilfried Zaha, Konya'ya götürülmedi

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sağ bacak adale grubunda kanama ve zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez'in yanı sıra Wilfried Zaha da Konya'ya götürülmedi.

Crystal Palace ve Leicester City olmak üzere birçok kulüple görüşme halinde olan tecrübeli futbolcu, sakatlık yaşanmaması adına Hatayspor müsabakasında da kadroda yer almamıştı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Zaha'nın kadroya alınmamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: