Galatasaray'da yeni sezon mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Teknik çalışmayla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
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