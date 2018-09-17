Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 4-1’le geçtiği karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyen Younes Belhanda’nın pabucu dama atıldı.

Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba üçlüsünü orta sahaya yerleştiren Terim, Fernando’yu rotasyon gereği yedek soyundurmuştu. Orta sahadaki oyuncularından sahanın en çok koşan isimleri olmasını isteyen Terim, Trabzonspor deplasmanında gereksiz şekilde takımını 10 kişi bırakan Belhanda’nın bu mücadeleyi gösteremeyeceğini düşünüyor.

Süper Lig’de henüz 2 maç cezası kalmasına rağmen Devler Ligi’nde forma giymesinde bir sakınca bulunmayan Faslı yıldızı buna rağmen oynatmamayı düşünen İmparator’un, oyun kurucu olarak yine Emre Akbaba’yı sahaya süreceği öğrenildi.

Öte yandan bir diğer yıldız Sofiane Feghouli de hocasının gözüne bir türlü giremedi.

Formayı Sinan Gümüş’e kaptırdıktan sonra ilk 11’de şans bulamayan Cezayirli oyuncu, Kasımpaşa maçında kendi mevkisi için yapılan değişiklikte genç oyuncu Yunus Akgün’ün formayı giyişini izlemişti.

Fatih Terim’in sağ kanat listesinde Sinan ve Yunus’un ardından son sırada bulunan Feghouli’nin kolay kolay ilk 11’e giremeyeceği bildirildi.

Savunmada ise forma aslanın ağzında... Trabzon’da büyük hatalar yapan Maicon ile Ahmet Çalık’ı kesen Terim, Serdar ve genç Ozan’ın performansından memnun kaldı. İlerleyen dönemlerde Donk’u da stoperde kullanmayı planlayan deneyimli çalıştırıcının, Maicon’a gözdağı verdiği ifade edildi.

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