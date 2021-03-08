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Galatasaray'da yine aynı kabus!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'la 2-2 berabere kaldı ve üst üste ikinci puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir kez daha ilk golü yediği maçı çeviremedi ve söz konusu mücadelelerde 17 puan kaybetti. Galatasaray ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu ikinci maçını oynamasına rağmen bu alandaki puan kaybı serisine de son veremedi

Galatasaray'da yine aynı kabus!

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 geri düştü. Bu golün 5 dakika sonrasında Radamel Falcao'nun golüyle beraberliği yakalayan Galatasaray, 38. dakikada Tyler Boyd'un golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde Halil Dervişoğlu ile çok net bir fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, sahasında 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar, puanını 58'e çıkardı.

YİNE AYNI SENARYO!

Galatasaray bir kez daha ilk golü yediği maçta puan kaybetti. Galatasaray'ın bu sezonki maçlarının altısında ilk golü rakip takımlar atarken sarı-kırmızılılar 5'inde sahadan mağlup ayrılmıştı. Sivasspor da Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti ve sarı-kırmızılılar bir kez daha 3 puana uzanamadı. Galatasaray ilk golü yediği maçlardaki 18 puanın 17'sini kaybetti.

İSABET BULUNAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında bu sezon rakip ceza sahasında topla en çok ikinci kez buluştuğu maçı oynamasına rağmen 3 puana uzanamadı. Dün rakip ceza sahasına 44 kez giren Galatasaray sadece 7 isabetli şut çekebildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu üç maçı da kaybetti. Kayserispor mücadelesinde rakip ceza sahasına 50 kez giren sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kalmış, 39 kez topla buluştukları Fatih Karagümrük maçından ise 2-1 mağlup ayrılmışlardı.

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