Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, liderlik koltuğunu kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Max Gradel'in attığı golle 1-0 geri düştü. Bu golün 5 dakika sonrasında Radamel Falcao'nun golüyle beraberliği yakalayan Galatasaray, 38. dakikada Tyler Boyd'un golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıda birçok pozisyondan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde Halil Dervişoğlu ile çok net bir fırsattan yararlanamayan ev sahibi ekip, sahasında 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar, puanını 58'e çıkardı.

YİNE AYNI SENARYO!

Galatasaray bir kez daha ilk golü yediği maçta puan kaybetti. Galatasaray'ın bu sezonki maçlarının altısında ilk golü rakip takımlar atarken sarı-kırmızılılar 5'inde sahadan mağlup ayrılmıştı. Sivasspor da Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti ve sarı-kırmızılılar bir kez daha 3 puana uzanamadı. Galatasaray ilk golü yediği maçlardaki 18 puanın 17'sini kaybetti.

İSABET BULUNAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında bu sezon rakip ceza sahasında topla en çok ikinci kez buluştuğu maçı oynamasına rağmen 3 puana uzanamadı. Dün rakip ceza sahasına 44 kez giren Galatasaray sadece 7 isabetli şut çekebildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu üç maçı da kaybetti. Kayserispor mücadelesinde rakip ceza sahasına 50 kez giren sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kalmış, 39 kez topla buluştukları Fatih Karagümrük maçından ise 2-1 mağlup ayrılmışlardı.