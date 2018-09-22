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"Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karta çok üzüldü ve yanlış anlaşıldığını düşünüyor. Bir daha böyle bir kart görmeyecek, emin olabilirsiniz. Belhanda her şeyden önemlisi iyi bir insan ve zalim bir oyuncu değil. Herkesten de özür diledi."