Fanatik'in haberine göre; Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Kamerun'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, mücadelenin 45'inci dakikasında sakatlık geçirmişti.

Sağ arka adalesinden sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan yıldız futbolcudan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fas Milli Takımı’nın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlanan Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yaklaşık altı hafta sürmesi planlanan tedavi programına başlanmıştır."

Belhanda, böylece ligin ilk yarısında kalan maçlarda Sarı Kırmızılı takımdaki yerini alamayacak.

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