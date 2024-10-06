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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün: Bugün kazanmak önemliydi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Yunus Akgün: Bugün kazanmak önemliydi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Yunus Akgün, mücadele ardından konuştu ve "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Daha da iyi olacağım inşallah." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:48
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        "Bugün kazanmak önemliydi!"
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, milli yıldız Yunus Akgün galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte genç oyuncunun o sözleri:

        Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

        Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah.

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