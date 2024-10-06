Galatasaray'da Yunus Akgün: Bugün kazanmak önemliydi! Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü kaydeden Yunus Akgün, mücadele ardından konuştu ve "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Daha da iyi olacağım inşallah." ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 06.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:48 facebook

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