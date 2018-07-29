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Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Yunus Akgün maç sonrasında Onyekuru'nun golünün videosunu paylaşarak Twitter hesabından Henry Onyekuru'yu da etiketleyerek "Güzel bir galibiyet oldu. Ben de ilk golüme çok yaklaşmıştım; ama umarım o şutun gol olacağı günlerde gelecek. Bana güvenen hocalarıma ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.