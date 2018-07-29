Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yaptığı özel maçı 1-0 kazandı. Sıcak havada oynanan mücadelenin ilk yarısı gergin geçti. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Nagatomo, Celil Yüksel süre buldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıya oranla ikinci devrede daha etkili oldu. Müsabakanın 90+3. dakikasında gelişen atakta ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün şutunda kaleciden seken topu Onyekuru tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Yunus Akgün maç sonrasında Onyekuru'nun golünün videosunu paylaşarak Twitter hesabından Henry Onyekuru'yu da etiketleyerek "Güzel bir galibiyet oldu. Ben de ilk golüme çok yaklaşmıştım; ama umarım o şutun gol olacağı günlerde gelecek. Bana güvenen hocalarıma ve destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Genç futbolcunun bu paylaşımı kısa sürece binlerce beğeni alırken yüzlerce kiş itarafından da paylaşıldı. Yunus, golde yaptığı hareketlerle sosyal medyada da gündeme oturdu, kısa sürede en çok konuşulan konu başlıklarından oldu. İşte Yunus hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
"Yunus Akgün, Harry Kewell'i anımsatıyor bana. Siz de benzerlik gördünüz mu?"
"Yunus Akgün, ligimize renk katacak yeteğene sahip bir oyuncu. Gözlerimizin pasını silen bir Genç oyuncu daha. Türk gençlerine güvenin."
"Galatasaray’ın hazırlık maçına baktım,gözüme çarpan genç bir detay var.. Yunus Akgün. Maşallah kardeşim inşallah sana da nazar değmez,bizimkilere de. Bizlerin sizlere çok ihtiyacı var Türk futbolu olarak.."
"Beyler biz ne zaman Griezmann'ı aldık?"
"2. yarıda futbol konuşabiliriz. Fazlasıyla da Yunus Akgün'ü. Müthiş bir potansiyelle karşı karşıyayız. Rotasyonda da yerini garantiledi diye düşünüyorum."
"Ali Yavuz ve Yunus Akgün... Hocam yine bor madenlerini bulmuş, çıkarmış..."
"Yunus Akgün bana Mlada Boleslav maçındaki Arda Turan'ı anımsattı. "
"Yunus iki sene sonra 35 milyon Euro'ya Premier Lig'de..."
"Yunus Akgün, Galatasaray camiasına hoş geldin kardeşim"
"Yunus Akgün beni çok etkiledi. Hala onu düşünüyorum be"
"Ali Yavuz Kol ve Yunus Akgün muhteşemsiniz, muhteşem"
"Yunus Akgün bambaşka. Çocukta star ışığı var. Buram buram klasım diyor. Her pası ya da çalımıyla.."
"Antoine Griezmann’ın büyük bir Yunus Akgün hayranı olduğunu ve kendisini idol olarak gördüğünü biliyor muydunuz? "
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.