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        Galatasaray'da Zeki Çelik gelişmesi!

        Takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızlılara, İtalya'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:09
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        Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir kadro kurarak başladı.

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        Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktalayan Sarı-kırmızılılar, yerli sağ bek için arayışlarını sürdürüyor.

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        Rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı.

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        MOURINHO BIRAKMAK İSTEMİYOR

        Galatasaray'ın ilgisi üzerine Serie A ekibinden gelen yanıt transferin bu sezon için gerçekleşmesinin zor olduğunu ortaya koydu.

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        Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan teknik direktör Jose Mourinho, başarılı sağ beki bu sezon için bırakmak istemiyor.

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        Jose Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki Çelik'e forma şansı vermişti.

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        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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