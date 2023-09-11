Galatasaray'da Zeki Çelik gelişmesi!
Takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızlılara, İtalya'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir kadro kurarak başladı.
Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktalayan Sarı-kırmızılılar, yerli sağ bek için arayışlarını sürdürüyor.
Rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı.
MOURINHO BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın ilgisi üzerine Serie A ekibinden gelen yanıt transferin bu sezon için gerçekleşmesinin zor olduğunu ortaya koydu.
Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan teknik direktör Jose Mourinho, başarılı sağ beki bu sezon için bırakmak istemiyor.
Jose Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki Çelik'e forma şansı vermişti.