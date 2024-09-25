Galatasaray'da zorunlu tek değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray evinde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre PAOK karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk; kırmızı kart cezası bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Kaan Ayhan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera kırmızı kart cezası, Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için ve Faslı futbolcu Hakim Ziyech de sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

OKAN BURUK 2 MAÇ SONRA SAHA KENARINDA

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta 2 maç men cezası alan Teknik Direktör Okan Buruk, cezalarını Young Boys karşılaşmalarında tamamlamıştı. Buruk, PAOK mücadelesiyle saha kenarındaki yerini aldı.

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GÜNAY İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı. Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.