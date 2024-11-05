Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin: 3 - VC Wiesbaden: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin: 3 - VC Wiesbaden: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya temsilcisi VC Wiesbaden'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Daikin set vermedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Alman ekibi VC Wiesbaden'ı 3-0 mağlup etti.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Kasım'da Almanya'da yapılacak.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

        Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Lemonia Moula (Yunanistan)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın)

        VC Wiesbaden: Jonjev, Grosser, Wasserfaller, Jebens, Kiss, Anderson (Sain, Hartmann, Rusek, Welna)

        Setler: 25-22, 25-17, 25-14

        Süre: 66 dakika (25, 21, 20)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"