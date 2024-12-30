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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Hernandez ile yollarını ayırdı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Hernandez ile yollarını ayırdı

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 30.12.2024 - 22:09
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        Galatasaray Daikin'de ayrılık!
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır." denildi.

        Açıklamada, "Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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