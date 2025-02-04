Galatasaray Daikin final için avantaj peşinde
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Chieri'76 ekibini ağırlayacak.
CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtaltyan ekibi Chieri'76'yı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Slovakya Jana Niklova ile Kuzey Makedonya Voleybol Federasyonundan Josip Hristov yönetecek.
Bir önceki turda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşan Galatasaray Daikin, deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, sahasında 3-2 kazanarak yarı final biletini almıştı.
Chieri'76, Portekiz'in Benfica ekibini 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçmişti.
İki ekip, bu maçın rövanşını 18 Şubat'ta İtalya'da oynayacak. Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.