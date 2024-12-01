Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlık geçirdi.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi. Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti.